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За добу в Києві виявили 24 випадки коронавірусу, помер ще один пацієнт

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 12:06
За добу в Києві виявили 24 випадки коронавірусу, помер ще один пацієнт
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Всього від коронавірусу в Києві померли вже 27 осіб

За минулу добу, 3 травня, коронавірус у Києві виявили у 24 осіб, також зафіксовано один летальний випадок. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 24 особи.

"Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1 535 підтверджених випадків захворювання, з них 27 осіб померли. За минулу добу хвороба підтвердили у 15 жінок і 8 чоловіків", - зазначив Кличко.

Він також додав, що останнім часом рекорди за кількістю хворих б'є Дарницький район, де вже 256 хворих; лідирує Печерський район, де захворіли 333 осіб.

Нагадаємо, в цілому по Україні на 4 травня підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, в тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальні випадки, вилікувалися більше 1 600 пацієнтів.

За уточненою інформацією, за добу на коронавірус захворіли ще понад 60 медиків і 20 дітей. З початку епідемії захворіли 2387 медика і 855 дітей. При цьому 18 медпрацівників померли від ускладнень викликаних COVID-19, а 358 медиків - одужали.

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