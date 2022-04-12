За сутки гуманитарными коридорами эвакуировали более 2 500 человек, - Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что за сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 2 671 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верещук.
В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2343 человека, из них:
- 208 человек - мариупольцы;
- 2135 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Также колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара оккупанты продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке.
Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области эвакуировали 328 человек.
Ранее мы сообщали, что оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск.
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