За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 2 500 осіб, - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що за добу гуманітарними коридорами евакуювали 2 671 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верещук.

Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини, з них:

208 осіб - маріупольці;

2135 осіб - мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Також колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупанти продовжують блокувати на блокпості у Василівці.

Окрім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області евакуювали 328 людей.