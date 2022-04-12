За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 2 500 осіб, - Верещук
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що за добу гуманітарними коридорами евакуювали 2 671 людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верещук.
Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини, з них:
- 208 осіб - маріупольці;
- 2135 осіб - мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
Також колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупанти продовжують блокувати на блокпості у Василівці.
Окрім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області евакуювали 328 людей.
Раніше ми повідомляли, що окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська.
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