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За сутки энергетики вернули свет для 30 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Пятница 01 апреля 2022 15:08
За сутки энергетики вернули свет для 30 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет для 30 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 30 700 семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Электромонтерам удалось восстановить электроснабжение 11 100 семей в 26 населенных пунктах Киевской области: Киево-Святошинском, Бориспольском, Макаровском районах", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалистам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение для 19600 семей в 16 населенных пунктах в 5 районах - Авдеевском, Константиновском, Марьинском, Славянском и Торецком.

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

Сейчас без света остается 678 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады работают непрерывно и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов. Энергетики работают совместно с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной", - отметили в ДТЭК.

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ДТЭК Электроэнергия
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