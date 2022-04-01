За сутки энергетики вернули свет для 30 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

За прошедшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 30 700 семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"Электромонтерам удалось восстановить электроснабжение 11 100 семей в 26 населенных пунктах Киевской области: Киево-Святошинском, Бориспольском, Макаровском районах", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалистам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение для 19600 семей в 16 населенных пунктах в 5 районах - Авдеевском, Константиновском, Марьинском, Славянском и Торецком.

Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

Сейчас без света остается 678 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады работают непрерывно и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов. Энергетики работают совместно с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной", - отметили в ДТЭК.