За добу енергетики повернули світло для 30 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 30 700 родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Електромонтерам вдалося відновити електропостачання 11 100 родин у 26 населених пунктах Київської області: в Києво-Святошинському, Бориспільському, Макарівському районах", - повідомили в компанії.

У Донецькій області спеціалістам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 19600 родин у 16 населених пунктах в 5 районах - Авдіївському, Костянтинівському, Мар’їнському, Слов’янському та Торецькому.

Через постійні обстріли окупантів фахівцям доводиться регулярно відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

Наразі без світла лишається 678 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

"Аварійні бригади працюють безперервно та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через обстріли російських окупантів. Енергетики працюють спільно зі Збройними силами України та Територіальною обороною", - наголосили в ДТЕК.