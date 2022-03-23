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За сутки электроснабжение восстановили у почти 56 тыс. абонентов

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Среда 23 марта 2022 04:08
За сутки электроснабжение восстановили у почти 56 тыс. абонентов ЛЭП (Фото: budport.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики Украины.

Всего за 21 марта в Донецкой области подключено почти 24 тысячи абонентов, в Киевской – почти 13 тысяч, в Харьковской – 7 тысяч, в Запорожской – около 6,5 тысяч, в Сумской – более 3,5 тысяч, в Николаевской - более 1,7 тысяч потребителей.

По состоянию на 22 марта оставались обесточенными свыше 1318 населенных пунктов, всего свыше 865 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 291 тысячи потребителей.

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