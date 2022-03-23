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За добу електропостачання відновили у майже 56 тис. абонентів

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Середа 23 березня 2022 04:08
За добу електропостачання відновили у майже 56 тис. абонентів ЛЕП (Фото: budport.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути світло і тепло українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

Всього за 21 березня в Донецькій області приєднано майже 24 тисячі абонентів, у Київській – майже 13 тисяч, у Харківській – 7 тисяч, у Запорізькій – близько 6,5 тисяч, у Сумській – понад 3,5 тисяч, у Миколаївській - понад 1,7 тисяч споживачів.

Станом на 22 березня залишалися знеструмленими понад 1318 населених пунктів, всього понад 865 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 291 тисячі споживачів.

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