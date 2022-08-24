За добу з Донецької області евакуйовано понад півтисячі людей

За минулу добу з Донецької області було евакуйовано понад півтисячі людей. Зокрема, із зони активних бойових дій у Бахмутському районі проведено евакуацію восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Також рятувальники перевезли з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні поїзди 59 осіб, з них 15 дітей. У Покровському районі рятувальники надали допомогу 531 людині, з них 15 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Всього з 24 лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей рятувальниками евакуйовано 9816 осіб.

У Донецькій області до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тисяч осіб, залучених в процесі оборони і підтримки роботи критичної інфраструктури. До повномасштабного російського вторгнення в регіоні проживало 1 млн 670 тисяч осіб.