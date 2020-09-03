За сутки на Донбассе зафиксирован один выстрел

За прошедшие сутки, 2 сентября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики осуществили провокацию вблизи Марьинки.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военных. Однако военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

С начала текущих суток, 3 сентября, обстрелов со стороны противника не зафиксировали. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Напомним, 1 сентября в районе проведения ООС зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что в среду, 2 сентября, на заседании Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.