За добу на Донбасі зафіксовано один постріл

Протягом минулої доби, 2 вересня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойовики здійснили провокацію поблизу Мар'їнки.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Неприцільним пострілом з підствольного гранатомету противник намагався спровокувати українських військових. Однак військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає.

Від початку поточної доби, 3 вересня, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Нагадаємо, 1 вересня у районі проведення ООС зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що у середу, 2 вересня, на засіданні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України.