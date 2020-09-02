ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Донбасс, Среда 02 сентября 2020 07:36
На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия и АГС-17.

Также враждебные провокации произошли на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксирована ни одна вооруженная провокация или обстрел.

Напомним, 31 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Также сообщалось, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим роботы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь