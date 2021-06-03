За сутки на Донбассе "тишина" не нарушалась

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7 часов утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.Украинские военные, в свою очередь, соблюдают режим прекращения огня.

Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались враждебные снайперы.По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.