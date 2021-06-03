За добу на Донбасі "тиша" не порушувалась

Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.Українські військові, своєю чергою, дотримуються режиму припинення вогню.

Зазначається, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ був підписаний 2 червня.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Відзначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери.За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.