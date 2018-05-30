За добу на Донбасі поранено 4 українських військових

Прес-центр відзначає зменшення інтенсивності бойових дій

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 29 травня в результаті обстрілу бойовиків поранено чотирьох українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.

Прес-центр відзначає зменшення інтенсивності бойових дій. Всього російсько-окупаційні війська 36 разів вели обстріл по українських позиціях, з них 9 разів застосовували важке озброєння.

"Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошковське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцево, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки і Мар'їнки, на Маріупольському напрямку - в районі населеного пункту Широкіно", - йдеться в повідомленні.

Українським пораненим надали кваліфіковану допомогу, їх життю нічого не загрожує.

"За даними розвідки, трьох окупантів знищено і троє поранені", - повідомили в штабі.

Зведення станом на 7:00 30 травня 2018 року Упродовж минулої доби, 29 травня, ситуація в районі проведення операції... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 29 травня 2018 р.

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