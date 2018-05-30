В Крыму новая волна политически мотивированных арестов украинцев, - правозащитники

В оккупированном Крыму по факту незаконного задержания открыто около 140 уголовных производств

Во временно оккупированном Крыму началась новая волна политически мотивированных арестов и преследований украинцев. Об этом 29 мая во время пресс-брифинга заявил Эмиль Курбединов, адвокат граждан Украины, которые содержатся в оккупированном Крыму и Российской Федерации по политическим мотивам, сообщает отчет Украинского кризисного медиа-центра.

"Мы не видим послаблений в преследовании крымских татар, украинских активистов, мы не видим, что Россия сбавляет темпы. Мы видим только, что ее способы давления усиливаются и становятся более жесткими", - сказал Эмиль Курбединов.

В прокуратуре оккупированного Крыма по факту незаконного задержания сейчас открыто около 140 уголовных производств, которые включают в себя около 250 фактов незаконных задержаний лиц и проникновений в жилище.

По словам начальника управления прокуратуры оккупированного Крыма Игоря Поночовного, относительно этих производств сейчас насчитывается около 18 подозреваемых.

Поводом к арестам украинских правозащитников и общественных активистов становится так называемая "террористическая и экстремистская деятельность".

"Мы знаем, что Россия сейчас очень умело пользуется ярлыком террористов и экстремистов, и наверняка хочет, чтобы мировое сообщество и правозащитники думали, что Россия ведет какую-то борьбу с террористами. На самом деле это не что иное как преследование крымских татар, мусульман, украинцев, общественных активистов и общественных журналистов. Более под этим нет ничего", - сказал Эмиль Курбединов.

На данный момент в Крыму 70 политзаключенных. Вопросами этих политзаключенных занимаются в основном их семьи и правозащитные организации. Семьи незаконно заключенных украинских граждан требуют от государства "наладить эффективный механизм предоставления им надлежащей помощи и сделать процесс открытым для общественности".

"Мы обращаемся и требуем от Украины принятия рамочного закона о статусе защищенных лиц в вооруженном конфликте, который бы включал вопросы защиты политических заключенных и всех лиц, которые преследуются по политическим мотивам, а также пленных, находящихся в оккупированном Крыму, а также предоставление им и их семьям поддержки. Мы требуем привлекать представителей общественности и правозащитных организаций и в первую очередь сами семьи родственников к этому процессу", - заявила Дарья Свиридова, юрист украинского Хельсинского союза по правам человека.

Общественные и правозащитные организации Украины подписали открытое обращение к международным организациям, и правительству Украины и стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, США, Канады, Австралии и Японии.

"В обращении украинское правительство и международное сообщество призвали принять немедленные меры по освобождению заключенных и введению персональных санкций против лиц, причастных к арестам", - говорится в отчете.

Напомним, в Совбезе ООН отметили, что с начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан.