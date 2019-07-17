Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

На Донбассе 16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Новотроицкого, Верхньоторецого, Красногоровки, Лебединского, Николаевки, Крымского, Новолуганского.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Николаевки, Широкино и Марьинки.

Ранее сообщалось, что 15 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия. В результате обстрелов погиб военный и трое получили ранения.

РБК-Украина писало, что украинские военные зафиксировали и уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" на Донбассе.