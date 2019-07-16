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На Донбассе уничтожили новейшую технику из России

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 14:47
На Донбассе уничтожили новейшую технику из России
Фото: российский "Зоопарк-1" (из открытых источников)

Беспилотник зафиксировал российский комплекс "Зоопарк-1"

Украинские военные зафиксировали и уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, беспилотник одного из подразделений Объединенных сил зафиксировал на окраине оккупированной Горловки новейшую российскую технику. Военные уверены, что на кадрах с беспилотника - радиолокационный комплекс "Зоопарк-1", который находится на вооружении войск Российской Федерации.

По словам военных, техника, подобная той, что была зафиксирована беспилотником, демонстрировалась в эфире российского телеканала, а также на фотографиях боевиков, опубликованных в 2016 году. После обнаружения, российская техника была уничтожена украинскими артиллеристами.

"Три месяца нам о нем известно. Мы готовили свои средства для того, чтобы его можно было обнаружить. Но они (российские наемники - ред.) действовали грамотно, часто меняли позиции, выдвигались на разных участках", - рассказал начальник артиллерии полка "Азов".

Отмечается, что радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" был разработан еще в 1980-х годах, но никогда не поставлялся на территорию Украины. На вооружение российской армии комплекс начал поступать только в 2008 году.

 

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что Россия продолжает активно обеспечивать потребности боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса. По данным разведки, в течение июня-июля с территории РФ для незаконных вооруженных формирований на Донбассе были доставлены более 600 тонн боеприпасов.

 

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