На Донбассе боевики вновь применили минометы

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе от начала суток 16 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Опытного, рядом Новотроицкого, окрестности населенного пункта Верхнеторецкое и неподалеку Крымского.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в штабе операции Объединенных сил сообщили, что 15 июля погиб украинский военный в результате ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки.

Кроме того, 15 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг семь раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили ранения.