ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики вновь применили минометы

Новости » Общество    16.07.2019 - 20:02
На Донбассе боевики вновь применили минометы
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе от начала суток 16 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Опытного, рядом Новотроицкого, окрестности населенного пункта Верхнеторецкое и неподалеку Крымского.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в штабе операции Объединенных сил сообщили, что 15 июля погиб украинский военный в результате ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки.

Кроме того, 15 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг семь раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили ранения.

На Донбассе двое военных получили ранения На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь