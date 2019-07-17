Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

На Донбасі 16 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, із них 3 рази - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС у Facebook.

Також, противник відкривав вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли зафіксовано в районі Опитного, Новотроїцького, Верхньоторецього, Красногорівки, Лебединського, Миколаївка, Кримського, Новолуганського.

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі Миколаївки, Широкиного та Мар'їнки.

Раніше повідомлялося, що 15 липня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. В результаті обстрілів загинув військовий і троє отримали поранення.

РБК-Україна писало, що українські військові зафіксували та знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" на Донбасі.