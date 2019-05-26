Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили шесть обстрелов в субботу

В течение минувших суток, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики также вели обстрелы украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе поселка Опытное (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Пески (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Паврополя (с крупнокалиберных пулеметов).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции украинских военных вблизи села Гнутове. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в пятницу, 24 мая, получил ранения украинский военный. Он был госпитализирован.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.