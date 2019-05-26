ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 07:43
Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили шесть обстрелов в субботу

В течение минувших суток, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики также вели обстрелы украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе поселка Опытное (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Пески (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Паврополя (с крупнокалиберных пулеметов).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции украинских военных вблизи села Гнутове. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в пятницу, 24 мая, получил ранения украинский военный. Он был госпитализирован.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Медведчук выйдет из переговоров по Донбассу Оккупационное командование на Донбассе проверяет реальную боеспособность боевиков, - ГУР
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь