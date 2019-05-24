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На Донбассе госпитализировали с ранением украинского военного

Новости » Общество    24.05.2019 - 14:49
На Донбассе госпитализировали с ранением украинского военного
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики с начала суток провели уже четыре обстрела, используя пулеметы крупного калибра

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в пятницу, 24 мая, получил ранения украинский военный. Он был госпитализирован, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что от начала суток по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре обстрела. В частности, на Луганском направлении после 8:00 утра в течение получаса обстреливали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Майорска.

На Донецком направлении активность противника наблюдалась ночью и под утро вблизи н.п. Гнутово, Новотроицкое и Лебединское. Использовались автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военний мобильный госпиталь", - заявили в Минобороны.

Потери противника в результате ответного огня ВСУ уточняются.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины заявила об получения дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области.

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Темы: Новости ООС
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