Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили шість обстрілів у суботу

Протягом минулої доби, 25 травня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Бойовики також вели обстріли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зокрема, обстріли були зафіксовані в районі селища Опитне (з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів), Піски (з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів) та Павропіля (з великокаліберних кулеметів).

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції українських військових поблизу села Гнутове. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий. Його було госпіталізовано.

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 24 травня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець.