ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 07:25
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили перемирие

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов: недалеко от Николаевки, пять раз в районе Водяного, вблизи Марьинки, в районе Авдеевки, Павлополя и вблизи Троицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле Шумов, Золотого-4 с направления Золотого-5 и недалеко от Южного.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, в Луганской области Служба безопасности сообщила о подозрении двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах Операции объединенных сил боевикам "ЛНР".

На Донбассе с начала суток боевики 7 раз нарушили перемирие, погиб боец ВСУ Украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской
Новости Украины ООСДонбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь