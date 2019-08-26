За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили перемирие

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов: недалеко от Николаевки, пять раз в районе Водяного, вблизи Марьинки, в районе Авдеевки, Павлополя и вблизи Троицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле Шумов, Золотого-4 с направления Золотого-5 и недалеко от Южного.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, в Луганской области Служба безопасности сообщила о подозрении двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах Операции объединенных сил боевикам "ЛНР".