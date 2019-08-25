ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе с начала суток боевики 7 раз нарушили перемирие, погиб боец ВСУ

Новости » Общество    25.08.2019 - 20:08
На Донбассе с начала суток боевики 7 раз нарушили перемирие, погиб боец ВСУ
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще трое бойцов ВСУ получили ранения

На Донбассе с начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, один из которых умер. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, во время вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпиталя.

Сообщатся, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов позиций ООС. Так, возле Николаевки по направлению Докучаевска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие; трижды в районе Водяного из направлений Ужовка и Пикуза применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела позиций ООС. Вблизи Шумы обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что на протяжении минувших суток, 24 августа, российские наемники пять раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки договоренностям о бессрочном перемирии. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вчера потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия На Донбассе снова нарушили режим перемирия
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь