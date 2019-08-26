За добу на Донбасі загинув один український військовий, трьох поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили перемир’я

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 25 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув один військовий, трьох поранено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів ОC із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вчинили 10 обстрілів: неподалік Миколаївки, п’ять разів у районі Водяного, поблизу Мар’їнки, у районі Авдіївки, Павлополя та поблизу Троїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: біля Шумів, Золотого-4 з напрямку Золотого-5 та неподалік Південного.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів ОС з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Нагадаємо, у Луганській області Служба безпеки повідомила підозру двом жінкам, які збирали і передавали розвіддані про сили Операції об'єднаних сил бойовикам "ЛНР".