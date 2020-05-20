Сутки на Донбассе: в ООС потерь нет, у боевиков - трое раненых

На Донбассе 19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские войска из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским защитникам, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Богдановки, Красногоровки, а также дважды возле населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществлял с использованием запрещенного вооружения.

Так, по защитникам Новотошковского оккупанты дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским боевики также задействовали 120 мм минометы - 15 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов неподалеку Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Богдановки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские войска подавляли огонь противника, ликвидировав одного боевика.

Кроме того, правоохранители расследуют факт участия снайперов РФ в обстреле позиций ОС в Луганской области в феврале текущего года. Тогда в результате обстрелов позиций ООС вблизи Новотошківського один украинский военный был убит, еще один - ранен.