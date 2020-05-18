Правоохранители расследуют участие российских снайперов в обстрелах позиций ООС

Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

В результате обстрела снайперов в феврале 2020 года погиб украинский военный

Правоохранители расследуют факт участия снайперов из России в обстрелах позиций Объединенных сил в Луганской области в феврале 2020 года. В результате обстрела позиций ООС вблизи Новотошковского один украинский военный был убит, еще один - ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

Напомним, 7 мая в ООС представили доказательства участия российских снайперов в обстрелах украинских военных 27 февраля. Видеоматериалы были сняты самими боевиками.

Отметим, за прошлые сутки на Донбассе в результате обстрела боевиков ранения получили трое украинских военных. Всего вооруженные формирования РФ 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Автор: Игорь Литвиненко