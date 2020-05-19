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Боевики на Донбассе усилили обстрелы, использовали тяжелое вооружение

Новости » Происшествия     19.05.2020 - 12:53
Боевики на Донбассе усилили обстрелы, использовали тяжелое вооружение
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины". В трех случаях использовали запрещенное тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на Луганском направлении утром из минометов 120мм и 82мм оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам неподалеку Новотошковского. Кроме того, боевики вели обстрел защитников Орехового с аналогичного тяжелого вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

Вместе с тем, оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил на Донецком направлении в районе Богдановки из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как отмечается, украинские военнослужащие дали отпор на провокации российских оккупантов. Потерь среди украинских защитников, в результате коварных обстрелов, нет.

Напомним, обстановка на Донбассе за прошедшие сутки, 18 мая, была не спокойной - вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские войска подавляли огонь противника, ликвидировав одного боевика.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаДонбассбоевикиООС
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