Сутки на Донбассе: один военный погиб и еще пять ранены

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Всего за сутки зафиксированы 7 обстрелов

В течение прошлых суток, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Зайцево - из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник произвел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Луганского.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 2 марта на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пять украинских военных получили ранения.

РБК-Украина писало, что 2 марта боевики на Донбассе в очередной раз пошли на обострение ситуации, в результате обстрела Красногоровки ранен мирный житель.