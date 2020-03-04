Сутки на Донбассе: один военный погиб и еще пять ранены

Всего за сутки зафиксированы 7 обстрелов
В течение прошлых суток, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.
Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Луганского.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 2 марта на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пять украинских военных получили ранения.
РБК-Украина писало, что 2 марта боевики на Донбассе в очередной раз пошли на обострение ситуации, в результате обстрела Красногоровки ранен мирный житель.