На Донбассе погиб один военный, еще четверо получили ранения

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы обстрелы неподалеку Широкино, Зайцево и рядом с Лебединским.

Также боевики обстреляли район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского.

"Сегодня, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пятеро украинских военных получили ранения. Среди пострадавших также один мирный житель.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о нарушениях договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, боевики с нарушением разместили 18 неопознанных танков.