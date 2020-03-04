ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доба на Донбасі: один військовий загинув та п'ятеро поранені

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 07:12
Доба на Донбасі: один військовий загинув та п'ятеро поранені
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Всього за добу зафіксовані 7 обстрілів

Протягом минулої доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро захисники отримали поранення.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • чотири рази неподалік Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Зайцевого - з підствольного гранатомету;
  • поруч з Лебединським - з міномету калібру 82 мм - 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Луганського.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 2 березня на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ятеро українських військових отримали поранення.

РБК-Україна писало, що 2 березня бойовики на Донбасі в черговий раз пішли на загострення ситуації, в результаті обстрілу Красногорівки поранено мирного жителя.

На Донбасі загинув один військовий, ще четверо отримали поранення Україна має намір судитися з РФ через "націоналізацію" на Донбасі
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся