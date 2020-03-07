Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и четверо ранены

За прошедшие сутки, 6 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще три военнослужащих получили боевые ранения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Так, обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Песок - со 120-мм миномета - 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил один обстрелов наших позиций, а именно неподалеку населенного пункта Зайцевое - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрелы из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих вооруженных сил получили боевые травмы.

РБК-Украина писало, что по данным разведки, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки объединений.