На Донбассе боевики выпустили почти 40 мин, ранены трое украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел вблизи населенного пункта Авдеевка. Там боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 7 мин, осуществили 4 выстрелы из станкового противотанкового гранатомета, а также вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел девять обстрелов позиций ВСУ:

дважды рядом с Зайцевым - из 82-мм минометов выпустили 13 мин, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;

четыре раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм выпустили 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 2 мины из 82-мм миномета;

вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Кроме этого, на протяжении прошлых суток противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден", - отметили в штабе.

Вчера, 4 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражение.

С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, 4 марта боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В результате обстрела четыре военных получили ранения.

Кроме того, на днях на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден газопровод вблизи Новоселовки.