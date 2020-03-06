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ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе

Новости » Общество     06.03.2020 - 13:25
ГУР сообщило о повышении интенсивности подготовки боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевики планируют проведение тренировок по управлению огнем артиллерии и огневой подготовки

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации повышают интенсивность боевой подготовки соединений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.

"На полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин", - сообщили в разведке.

Напомним, за прошлые сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный, еще двое - боевое поражение.

Также РБК-Украина писало, что по словам на тот момент генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, около 90 человек понесли ответственность за военные преступления. Еще 40 подозреваемых ожидают на суд.

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