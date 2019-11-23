Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащий погиб в ДТП

В течение минувших суток, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил пораненя один военнослужащий, еще один погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минском минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов:

у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков - из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, еще 8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - неподалеку Шумива, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского, Зайцево.

"Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Ранее СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Напомним, в четверг, 21 ноября, военный грузовик был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию.