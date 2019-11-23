ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 07:10
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащий погиб в ДТП

В течение минувших суток, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил пораненя один военнослужащий, еще один погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минском минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов:

  • у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
  • вблизи Тарамчука и, дважды, возле Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, еще 8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - неподалеку Шумива, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского, Зайцево.

"Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Ранее СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Напомним, в четверг, 21 ноября, военный грузовик был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию.

На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие Боевики дискредитируют ВСУ в районе разведения на Донбассе
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь