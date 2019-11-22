ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 19:10
На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие
Фото: подбитый грузовик (facebook.com/pressjfo.news)

Трое военнослужащих получили контузию

В четверг, 21 ноября, военный грузовик был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, автомобиль обеспечения развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применена такая мощное оружие, никто просто не ожидал", - прокомментировал военнослужащий ВСУ Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км.

"На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", - отметил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На Донеччині противник атакував ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті Вчора, 21 листопада, від...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 22 листопада 2019 р.

Напомним, 22 ноября в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Кроме того, во время исполнения служебных обязанностей на Донбассе погиб командир батареи полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

На Донбассе ранили одного украинского военного В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь