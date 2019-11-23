Доба на Донбасі: один український військовий загинув та ще один поранений

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовець загинув в ДТП

Протягом минулої доби, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого отримав пораненя один військовослужбовець, ще один загинув під час дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськом міномети калібрів 82 та 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів:

біля Талаківки і Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, ще 8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Шумів, Новгородського, Причепилівки, Новолуганського, Зайцевого.

"Вчора, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Раніше СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, військова вантажівка була підбита з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" на території населеного пункту, в результаті чого троє військовослужбовців отримали контузію.