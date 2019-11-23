ОБСЕ зафиксировала 300 взрывов в Донецкой области

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Взрывы зафиксировали вблизи Петровского

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали около 300 взрывов, аналогичное количество взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Большинство нарушений режима прекращения огня, включая большую часть взрывов, зафиксировано в районах к юговостоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к юго-востоку и юго-юго-востоку от Пищевика (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также в районах к юго-западу от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), недалеко от участка разведения в районе Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 1 взрыв.

Напомним, в четверг, 21 ноября, военный грузовик был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 22 ноября,в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.