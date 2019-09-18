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Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще двое ранены

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 07:13
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего боевики за сутки 11 раз нарушили перемирие

В течение прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы осуществляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстреливали Новотроицкое, Водяное, Павлополь, Лебединское, Железное, Новотошковско, Новолуганское, Луганское.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два - получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Майского из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще двое ранены

Накануне в ООН заявили, что возобновление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшение количества жертв среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, за более чем пять лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.

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