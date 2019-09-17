На Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг пять раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены, 17 сентября один военный погиб.

Кроме того, в Мариуполе неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика "Донецкой народной республики" Романа Джумаева.