Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди военных ООС

В течение минувших суток, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Зафиксированы два обстрела вблизи Красногоровки, также рядом с Невельським, два раза неподалеку Старогнатовки, возле населенного пункта Васильевка, также рядом с Крымским, возле Луганского и Новолуганского.

"Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - уточнили в ООС.

От начала суток четверга, 26 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия. Обстрел зафиксирован близ населенного пункта Невельское. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, на Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.