На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня восемь раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Красногоровки и рядом с Невельском.

Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Крымским и четыре раза вблизи населенного пункта Луганское.

"Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря незаконные вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Зафиксирован один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восемь обстрелов позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности группировки "Север".

Кроме того, на выходных Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов в зоне ООС.