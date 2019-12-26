Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС

Протягом минулої доби, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зафіксовано два обстріли поблизу Красногорівки, також поряд з Невельським, два рази неподалік Старогнатівки, біля населеного пункту Василівка, також поруч з Кримським, біля Луганського та Новолуганська.

"Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - уточнили в ООС.

Від початку доби четверга, 26 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню зі стрілецької зброї. Обстріл зафіксовано неподалік населеного пункту Невельське. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, на Донбасі 24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.