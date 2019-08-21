За сутки боевики осуществили семь обстрелов на Донбассе, ранен военный

Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
В течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела:
Кроме того, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела боевиков - неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.
РБК-Украина писало, что в районе проведения Операции объединенных сил 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий был ранен.