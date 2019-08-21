За добу бойовики здіснили сім обстрілів на Донбасі, поранений військовий

Протягом доби 20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранення отримав один український військовий. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли здійснювалися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

неподалік Талаківки - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

в районі Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли:

неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем.

Крім того, з початку поточної доби зафіксовано два обстріли бойовиків - неподалік Новомихайлівки та поблизу Водяного. Про загиблих чи поранених в штабі ООС не повідомили.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 17 серпня 29 танків та понад десять артилерійських установок в районі села Тернове на окупованій території Донецької області.

РБК-Україна писало, що у районі проведення Операції об’єднаних сил 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, одного військовослужбовця було поранено.