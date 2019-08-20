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На Донбассе сегодня получил ранения украинский военный

Новости » Общество    20.08.2019 - 20:33
На Донбассе сегодня получил ранения украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Враг три раза нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 20 августа в районе проведения операции Объедиенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Талаковки по направлению Пикуза и вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пивденного по направлению шахты имени Гагарина.

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз. Обстрел произошел 18 августа.

Кроме того, в районе проведения ООС 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный.

Боевики обстреляли аграрное предприятие в Бахмуте На Донбассе в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный
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