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За сутки боевики осуществили семь обстрелов на Донбассе, ранен военный

Новости » Происшествия    21.08.2019 - 07:17
За сутки боевики осуществили семь обстрелов на Донбассе, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

В течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов:

  • неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Гнутового - из ручного противотанкового гранатомета

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела:

  • недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Луганского - из гранатометов различных систем.

Кроме того, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела боевиков - неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.

За сутки боевики осуществили семь обстрелов на Донбассе, ранен военный

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в районе проведения Операции объединенных сил 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий был ранен.

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