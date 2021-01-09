Сутки на Донбассе: боевики нарушили тишину 9 раз и обстреляли ремонтников

За прошедшие сутки, 8 января, на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Жертв среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, на Приазовье, близ Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций из разного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, станковых противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Водяное, что возле Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружения противник использовал и вблизи Талаковки.

Кроме того, возле Пивденного враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка–Торецк". Для избежания жертв, рабочая бригада была выведена из района обстрела, работы прекращены.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь в ответ.

От начала текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина.

РБК-Украина писало, что 4 января на водопроводе произошел порыв, который оставил без воды около 38 тысяч жителей Торецка и еще четырех населенных пунктов. Для проведения ремонтных работ боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Их обнаружили за период с вечера 5 по вечер 7 января.