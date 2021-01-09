Доба на Донбасі: бойовики порушили тишу 9 разів та обстріляли ремонтників

Протягом минулої доби, 8 січня, на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Жертв серед українських військових не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.

Крім того, біля Південного ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

РБК-Україна писало, що 4 січня на водопроводі стався порив, який залишив без води близько 38 тисяч жителів Торецька і ще чотирьох населених пунктів. Для проведення ремонтних робіт бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Їх виявили за період з вечора 5 за вечір 7 січня.