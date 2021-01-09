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ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений на Донбассе, большинство из них в Рождество

Суббота 09 января 2021 05:25
ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений на Донбассе, большинство из них в Рождество
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Их обнаружили за период с вечера 5 по вечер 7 января.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области за два дня было 57 нарушений режима тишины. Большинство нарушений произошли в южной части Донецка вечером 6 января, а также в районах к северу от Широкино вечером 5 января.

Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 71 нарушение режима прекращения огня. Большинство из них днем 7 января в Попасной.

РБК-Украина писало, что за предыдущий отчетный период на Донбассе зафиксировано 218 нарушений.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток.

Напомним, 8 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины".

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